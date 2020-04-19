«Металлург» продлил контракт с Антипиным Магнитогорский клуб официально объявил о продлении соглашения с защитником Вадимом Антипиным.

Как сообщает пресс-служба команды, новый контракт с 19-летним игроком обороны подписан на два года.

Добавим, что в минувшем сезоне Антипин провел пять матчей за «Металлург».

Ранее сообщалось, что магнитогорский клуб на два года продлил контракты с нападающими Никитой Рожковым и Юрием Платоновым.