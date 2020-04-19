Вячеслав Быков: Думаю, Капризов пойдет по стопам ребят, уже сделавших себе имя в НХЛ Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков оценил перспективы нападающего Кирилла Капризова в НХЛ.

- Капризов - это хоккеист с хорошим спортивным характером, это чемпион, знающий, как побеждать и что для этого нужно. Думаю, он пойдет по стопам тех ребят, которые уже сделали себе имя в НХЛ, и завоюет там место, - приводит слова Быкова «РИА Новости».

Ранее The Athletic сообщил, что 22-летний нападающий отказался подписывать новый контракт с ЦСКА.

Напомним, что Капризов был выбран «Миннесотой» под общим 135-м номером на драфте 2015 года. За ЦСКА Кирилл выступает с 2017 года после перехода из «Салавата Юлаева». Всего на его счету 230 (113+117) очков в 293 матчах регулярных чемпионатов КХЛ.