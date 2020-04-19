«Салават Юлаев» определится с главным тренером до конца апреля

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов рассказал о том, что клуб до 1 мая определится с тем, кто будет тренировать команду в следующем сезоне.
«В ближайшее время определимся с главным тренером, – заявил Курносов в интервью «РИА Новости». – Думаю, до 1 мая. Мы рассматриваем, думаем, анализируем. У нас и в том году была такая же ситуация, и мы остановились на Николае Леонидовиче. То же самое и сегодня: может, и Николай Леонидович будет, может, и нет».
Цулыгин занимает должность главного тренера «Салавата» с апреля 2018-го. В прошлом году команда дошла до финала Восточной конференции, где уступила в шести матчах «Авангарду».
В сезоне-2019/20 команда 55-летнего Цулыгина взяла у омского клуба реванш в первом раунде плей-офф (4:2) и далее должна была встретиться с «Ак Барсом», однако сезон КХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
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