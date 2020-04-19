Гендиректора «Салавата Юлаева»: Сергеев проинформировал, что уезжает во «Флориду» Защитник провел в клубе из Уфы два последних сезона.

Генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Александр Курносов рассказал о том, что 27-летний защитник Артем Сергеев уведомил клуб о том, что продолжит карьеру в НХЛ и будет выступать за «Флориду Пантерз».

«Артем позвонил и проинформировал, что уезжает во «Флориду», поблагодарил за два сезона, – рассказал Курносов в интервью «РИА Новости». – Он ограниченно свободный агент, квалификационное предложение мы сделали, поэтому права на него сохраняем».

В сезоне 2019/20 Сергеев в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 9 очков (2+7) в 53 матчах при коэффициенте полезности +3. Артем перешел в «Салават» из ЦСКА в 2018 году.