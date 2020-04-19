Холтби может сменить «Вашингтон» на «Эдмонтон» 1 июля 30-летний канадский вратарь получит статус неограниченно свободного агента.

NHL Trade Rumors сообщает, что голкипер Брэйден Холтби может перейти из «Вашингтон Кэпиталз» в «Эдмонтон Ойлерз».

Источник утверждает, что канадский клуб готов предложить Холтби трехлетний контракт на 21 миллионов долларов США. 1 июля 30-летний вратарь получит статус неограниченно свободного агента.

«Вашингтон» выбрал Холтби на драфте 2008 года в четвертом раунде под общим 98 номером. В НХЛ Брэйден дебютировал 5 ноября 2010 года в матче против «Бостон Брюинз» (5:3 в пользу «Вашингтона»), заменив за 10 минут до конца Михала Нойвирта.

Всего на счету голкипера 468 матчей и 282 победы в регулярных чемпионатах НХЛ при 91,6% отраженных бросков. В среднем Холтби пропускает по 2,53 шайбы за игру. В 2018 году Брэйден помог «Кэпиталз» впервые в истории выиграть Кубок Стэнли.