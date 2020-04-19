Уэйн Гретцки: Я верю, что мы увидим хоккей летом В НХЛ надеются завершить сезон без зрителей.

Лучший бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги Уэйн Гретцки высказал свое мнение по поводу вероятности возобновления сезона.

«Я верю, что правительства США и Канады найдут способ преодолеть ситуацию с пандемией, – заявил Гретцки в интервью AP. – Верю, что мы разберемся с этим. И я действительно верю, что мы увидим хоккей и другие виды спорта летом, пусть и в несколько другом виде, но это произойдет.

Возможно, я ошибаюсь. Может быть, я слишком оптимистичен. Но я надеюсь, что это хороший знак для всех, что мы движемся вперед в жизни, в бизнесе, в спорте. Думаю, в ближайшие пару месяцев произойдет что-то хорошее».

Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта. Лига разрабатывает планы завершить сезон с июля по сентябрь, проводя матчи на нейтральных аренах при пустых трибунах.