Уэйн Гретцки: Возможно, однажды Овечкин решит вернуться в КХЛ

- Возможно, однажды он подумает: «Слушайте, я хочу вернуться домой и играть в КХЛ, пока все еще могу соревноваться на высоком уровне». Мы этого не знаем. Это его решение. Но я думаю, что ему нравится в Вашингтоне, что он любит НХЛ и сделает все возможное, чтобы попытаться побить рекорд. Надеюсь, что стану первым, кто сможет пожать ему руку, после того, как он побьет мой рекорд, - рассказал Гретцки в интервью Associated Press.
Напомним, что 9 марта в матче регулярного чемпионата против «Баффало» Овечкин забросил свою 706-ю шайбу в лиге. По этому показателю он занимает восьмое место в истории НХЛ. Рекорд же принадлежит Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола.
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