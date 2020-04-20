Уэйн Гретцки: Возможно, однажды Овечкин решит вернуться в КХЛ - Советский спорт
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20 апреля 2020 08:11Хоккей

Уэйн Гретцки: Возможно, однажды Овечкин решит вернуться в КХЛ

Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки предположил, что Александр Овечкин может вернуться в Россию и завершить свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге.

- Возможно, однажды он подумает: «Слушайте, я хочу вернуться домой и играть в КХЛ, пока все еще могу соревноваться на высоком уровне». Мы этого не знаем. Это его решение. Но я думаю, что ему нравится в Вашингтоне, что он любит НХЛ и сделает все возможное, чтобы попытаться побить рекорд. Надеюсь, что стану первым, кто сможет пожать ему руку, после того, как он побьет мой рекорд, - рассказал Гретцки в интервью Associated Press.

Напомним, что 9 марта в матче регулярного чемпионата против «Баффало» Овечкин забросил свою 706-ю шайбу в лиге. По этому показателю он занимает восьмое место в истории НХЛ. Рекорд же принадлежит Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола.

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