Макс Пачиоретти: Чтобы доиграть сезон, готов ждать полгода, а потом лететь в Антарктику Нападающий «Вегаса» Макс Пачиоретти рассказал, что согласен на многое, чтобы чемпионат НХЛ был возобновлен.

- Я бы согласился ждать полгода, а потом лететь в Антарктику, чтобы сыграть там. У нас особенная команда. Мы согласны на все, чтобы доиграть сезон, потому что верим в себя, - цитирует Пачиоретти пресс-служба НХЛ.

Напомним, что 12 марта в рамках борьбы с пандемией коронавируса НХЛ приостановила сезон, позже продли паузу до 30 апреля. На данный момент неизвестно, будет ли регулярный чемпионат возобновлен или команды продолжат борьбу, начиная сразу с матчей плей-офф.