Евгений Кулик: Был бы счастлив отыграть в «Спартаке» всю карьеру Защитник «Спартака» Евгений Кулик, для которого следующий сезон будет восьмым в системе московского клуба, рассказал, что готов отыграть в составе красно-белых до конца карьеры.

- Считаю ли «Спартак» родной командой? Даже не так: считаю не родной командой, а вторым домом. Сейчас продлил контракт и хочу выступать только на благо клуба. «Спартак» - это моя семья.

Есть желание всю карьеру провести в «Спартаке»? Было бы неплохо. С другой стороны, не знаешь, как сложится твоя карьера. Жизнь хоккеиста, она такая - резко все может измениться. Со своей стороны я был бы счастлив отыграть в «Спартаке» всю карьеру, - приводит слова пресс-служба красно-белых.