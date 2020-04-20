Григоренко – о переходе в «Коламбус»: Не думаю о деньгах. Просто рад подписать контракт с клубом НХЛ - Советский спорт
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20 апреля 2020 18:14ХоккейГичунцев Артур

Григоренко – о переходе в «Коламбус»: Не думаю о деньгах. Просто рад подписать контракт с клубом НХЛ

Ранее 25-летний форвард играл за «Баффало» и «Колорадо».

Российский нападающий Михаил Григоренко прокомментировал свой переход из ЦСКА в «Коламбус».

«Я довольно-таки долго принимал решение. Меня и ЦСКА очень хотел сохранить, и меня в этом клубе все устраивало. Но я решил еще раз попробовать свои силы в НХЛ. И подписал однолетний контракт с «Коламбус Блю Джекетс» на $1,2 млн.

Почему? Потому что представители «Коламбуса» очень долго за мной следили. Генеральный менеджер клуба пару раз приезжал, встречался со мной. Для возвращения в НХЛ нужен шанс. И я думаю, в «Блю Джекетс» мне его предоставят. А дальше все будет зависеть от меня, как я им воспользуюсь. Как подготовлюсь к сезону, как стану выступать.

Я очень благодарен ЦСКА за эти три года. У нас была очень хорошая команда. Все очень понравилось, все на высшем уровне. Мы стали чемпионами. Очень жаль, что сезон отменили в этом году после первого раунда плей-офф. Но такие вещи вне нашего контроля. И я уверен, что за эти три сезона стал сильнее как хоккеист.

Я думаю совсем не о деньгах. Просто очень рад, что мне предложили контракт с клубом НХЛ. Шанс – все, что мне нужно. И все, что команда может предложить. Не рассчитывал, что мне позвонят и скажут: «Давай, ты будешь у нас в первом звене, с площадки не уходить». Такого не может быть.

Это договор на один год. И от того, как я покажу себя в будущем сезоне, зависит то, как дальше сложится моя карьера в НХЛ. Все в моих руках. Если я хорошо сыграю, то можно подписаться на другие деньги. А сейчас в мире большой кризис, и в это межсезонье было бы глупо рассчитывать на золотые горы.

Я сейчас в таком возрасте, что мне исполнится 26 лет. Остаться в КХЛ еще на один год? А вдруг нового шанса не будет? У меня есть мечта – закрепиться в НХЛ, играть на этом уровне. Поэтому я иду за мечтой, когда передо мной открыли дверь. 26 лет – самое время. Если еще пересидеть в ЦСКА, то поезд может уйти. А я останусь на перроне. Вот и решил, что пора ехать. Буду работать, цепляться за возможности», – цитирует Григоренко пресс-служба НХЛ.

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