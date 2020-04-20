Капитан «Нефтехимика» Шарипзянов женился во время карантина (фото) Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня, 20 апреля хоккеист «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов женился на 24-летней девушке по имени Виолетта.

«Поздравляем молодоженов с этим прекрасным и важным событием в их жизни! Желаем счастья, любви, много здоровых, как папа, и красивых, как мама, детей!» – говорится в сообщении нижнекамского клуба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХК Нефтехимик | Neftekhimik HC (@neftekhimik_hc) 20 Апр 2020 в 9:32 PDT

Ранее стало известно о досрочном завершении сезона КХЛ из-за пандемии коронавируса.

Добавим, что в Татарстане, как и в других регионах страны, действует режим самоизоляции.