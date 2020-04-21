НХЛ отклонила контракт Григоренко с «Коламбусом» Григоренко вернулся в НХЛ, где он уже выступал за «Баффало» и «Колорадо».

«Ранее «Коламбус» объявил о подписании контракта с форвардом Михаилом Григоренко сроком на один сезон. Впоследствии контракт был отклонен НХЛ из-за недопонимания в отношении окна регистрации. Мы связались с лигой и Дэном Мильштейном, агентом Григоренко. Повторно контракт будет подан 1 июля», - говорится в сообщении пресс-службы «Блю Джекетс». Ранее стало известно, что нападающий ЦСКА покинул российский клуб, подписав контракт с «Коламбусом».