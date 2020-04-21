Уэйн Гретцки: Надеюсь, что получу одну из клюшек Овечкина - Советский спорт
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21 апреля 2020 08:30Хоккей

Уэйн Гретцки: Надеюсь, что получу одну из клюшек Овечкина

Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки надеется получить в подарок клюшку форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, если тот побьет его рекорд.

- У меня нет никаких сомнений, что у него есть отличный шанс это сделать. Уверен, что для всего хоккея это будет великий день, когда ему, наконец, достанется этот рекорд. Кстати, надеюсь, что и сам получу одну из его клюшек, потому что одну из своих я ему уже подарил, - приводит слова Гретцки официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Гретцки подарил одну из своих клюшек Овечкину после победы «Вашингтона» в Кубке Стэнли.

На данный момент на счету Овечкина 706 заброшенных шайб в лиге. По этому показателю он занимает восьмое место в истории НХЛ. Рекорд же принадлежит Гретцки, на счету которого 894 гола.

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