Уэйн Гретцки: Знал, что в один прекрасный день Овечкин поднимет над головой Кубок Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки рассказал о своих впечатлениях после встречи с Овечкиным весной 2016 года в Малибу.

- Вот что меня поразило в Алексе сильнее всего: весь вечер он задавал вопросы вроде: что еще я могу сделать? Что еще я должен сделать как капитан, чтобы помочь моей команде преодолеть барьер? Что еще я могу вложить, чтобы выиграть для «Вашингтон Кэпиталз» и своего города Кубок Стэнли?

Помню, как выходя из ресторана, думал про себя: «Вау, какая уникальная ситуация! Мы могли поговорить о чем угодно. О голах, передачах, поделиться воспоминаниями матчей. Но все, что было на уме у Алекса - это: «Я должен привезти в Вашингтон Кубок Стэнли». Для меня это и было самым поразительным открытием всего вечера. Уже тогда, выходя из ресторана, я знал, что в один прекрасный день он поднимет над головой Кубок, - цитирует Гретцки официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Вашингтон» стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году, в пяти матчах финальной серии переиграв «Вегас Голден Найтс» (4:6, 3:2, 3:1, 6:2, 4:3). Этот успех стал первым для команды из столицы США, вступившей в НХЛ в 1974 году.