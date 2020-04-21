Яри Курри: Вполне возможно, что Лехтонен продолжит свою карьеру в НХЛ Защитник «Йокерита» Микко Лехтонен может продолжить карьеру в НХЛ.

- Микко Лехтонен провел великолепный сезон и, естественно, вызвал интерес в Национальной хоккейной лиге. Вполне возможно, что он продолжит свою карьеру в Северной Америке, и ситуация, вероятно, будет решена в течение мая, - приводит пресс-служба финского клуба слова владельца и председателя правления команды Яри Курри.

Напомним, что Лехтонен является воспитанником хоккейного клуба ТПС. В апреле 2019 года защитник подписал двухлетний контракт с «Йокеритом», за который в минувшем регулярном чемпионате КХЛ провел 60 матчей, записав на свой счет 49 (17+32) очков.

Отметим, что 26-летний Лехтонен не был задрафтован ни одним из клубов НХЛ.