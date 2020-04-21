Боб Хартли: Потолок зарплат станет большим плюсом для КХЛ Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал введение жесткого потолка зарплат в КХЛ.

- Мне нравится эта идея. В НХЛ он есть, и каждый сезон вы не знаете, кто может выиграть главный трофей. Потолок станет большим плюсом для КХЛ. Здесь столько классных городов и удивительных болельщиков, которые, может быть, никогда не видели свою команду на высоких местах. Я не думаю, что это правильно, когда одни и те же команды борются за победу, - передает слова Хартли официальный сайт КХЛ.

Напомним, что с сезона 2020/21 «жесткий» потолок зарплат в КХЛ составит 900 млн рублей. В случае превышения клубом «жесткого» потолка заработных плат не более чем на 2%, предельный размер потолка клуба снижается на три последующих сезона. В случае превышения клубом потолка более чем на 2% совет директоров КХЛ обязан принять решение об аннулировании спортивных результатов клуба в сезоне, в котором допущено превышение.

Кроме того, минимальная сумма зарплатной ведомости для клубов будет составлять 270 миллионов рублей с последующим увеличением по сезонам до 50%, или 450 млн рублей – к сезону-2023/24.