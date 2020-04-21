Андронов показал, как поддерживает форму в условиях самоизоляции (видео)

Московский ЦСКА опубликовал ролик, где капитан армейцев Сергей Андронов проводит тренировку во время карантина.
«Заботиться о своем здоровье и поддерживать себя в форме можно и в режиме самоизоляции. Хоккеисты любимого клуба расскажут вам, какие упражнения можно выполнить в домашних условиях.
Сегодня капитан ЦСКА Сергей Андронов покажет, как нужно проводить тренировку мышц пресса и спины», – говорится в сообщении красно-синих.
Добавим, что в минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ российский форвард отыграл 20 матчей и набрал 2 (1+1) очка.
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