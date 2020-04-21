Защитник «Витязя» Паутов продлил контракт с клубом Об этом сообщается на официальном сайте подмосковной команды.

Российский защитник Юрий Паутов продлил трудовое соглашение с «Витязем». О других деталях сделки не уточняется.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от hcvityaz (@hcvityaz) 21 Апр 2020 в 6:22 PDT

«Любой прогрессивный человек идет в гору и стремится к лучшему, так действую и я. Очень рад новому соглашению с клубом, и надеюсь в июле приступить к занятиям вместе с командой.

Сейчас тренируюсь и готовлюсь к новому сезону самостоятельно, несмотря на ситуацию с карантином во всем мире. Слежу за собой и тренируюсь в Мытищах.

Кардионагрузка на велотренажере и беговой дорожке, а также занимаюсь со штангой и гантелями в домашнем зале. Больше провожу время в семейном кругу, наверстываю, ведь во время хоккейного сезона общения с родными порой недостаточно», – сказал хоккеист.

Напомним, в минувшем сезоне КХЛ 25-летний защитник отыграл 14 матча в регулярном чемпионате КХЛ и один – в плей-офф.