Малкин назвал лучшего российского хоккеиста в текущем сезоне НХЛ Ранее стало известно, что турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин считает, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин является лучшим российским хоккеистом в текущем сезоне НХЛ.

«Панара лучший в этом сезоне. Думаю, это лучший сезон в его карьере. Тем более это новая команда для него, новый город. Очень солидный сезон», – приводит слова Малкин «Р-Спорт».

28-летний Панарин перешел в «Рейнджерс» летом 2018 года. В этом сезоне он провел 69 матчей и набрал 95 (32+63) очков.