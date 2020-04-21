Партнер Лукашенко по хоккейной команде заразился коронавирусом Белорусский хоккеист Дмитрий Мелешко сдал положительный тест на COVID-19.

Об этом информировала пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко. Мелешко (выступавший в России за «Спартак», «Салават Юлаев» и «Сибирь» и завершивший профессиональную карьеру в 2017 году) был госпитализирован с диагнозом «пневмония». Хоккеист заболел спустя неделю после окончания любительского чемпионата Белоруссии, когда вся президентская команда уже находилась в отпуске.

«Самочувствие Александра Лукашенко? - говорится в заявлении пресс-службы. - Не дождетесь! Как подтверждение смотрите на рабочие будни президента, в частности репортажи белорусского телевидения с посещения предприятия в Бобруйске. Никаких дополнительных мер для игроков команды не предпринималось и предприниматься не будет. После отпуска команда приступит к тренировкам».

Напомним, в Белоруссии, в отличие от других европейских стран, на период пандемии не прерывались футбольные и хоккейные соревнования. В местной высшей лиге футбола прошло 5 туров.