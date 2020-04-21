Гарипов: Не нравится, что по телеканалам показывают. Как будто специально хотят панику навеять На сегодняшний день из-за коронавируса в России скончались 456 человек.

Голкипер «Авангарда» Эмиль Гарипов высказался о текущей ситуации в стране, вызванной пандемией коронавируса.

«Нет, страха никакого нет. От этого не уйдешь никуда, если суждено переболеть или еще что-то… Я, кстати, читал одного академика, который писал, что 70 процентов населения земли так или иначе уже переболели коронавирусом. Мне вот не нравится, что по нашим телеканалам показывают. Как будто специально хотят панику навеять, вместо того, чтобы успокоить людей.

Если сказали сидеть на карантине – нужно сидеть. Я не думаю, что это продлится год. Месяц-два и, думаю, все. Иначе люди потом просто выйдут на улицы, потому что у них нет ни сбережений, ни работы. Нужно как-то кормить свои семьи. Видел видео, где таксисты с ума сходят, потому что нет заказов, сидят без денег. В общем, пострадают все. Но я рад, что многие спортсмены сейчас помогают, просто кто-то не говорит об этом, не хочет огласки.

Я очень много помогал людям, которые писали в инстаграме, но в последнее время развелось много мошенников. Если ко мне подойдут лично, обратятся, то вообще никаких проблем – помогу. Надо делиться, нельзя только на себя все тратить», – цитирует игрока Бизнес Online.

Добавим, что минувший сезон КХЛ был завершен досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. Что касается Гарипова, то голкипер «Авангарда» провел 11 матчей, отразив 92,7% бросков и заработав коэффициент надежности «2.08».