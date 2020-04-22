Мэйсек продлил контракт с «Автомобилистом». В прошлом сезоне он стал лучшим снайпером команды Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Канадский форвард Брукс Мэйсек продолжит выступления за «Автомобилист».

Сегодня, 22 апреля он продлил трудовой договор на два года. Другие детали сделки не раскрываются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХК «Автомобилист» (@hcavtomobilist) 22 Апр 2020 в 7:00 PDT

В минувшем сезоне нападающий стал лучшим снайпером команды, забросив 24 шайбы. Он отыграл 66 матчей и набрал 47 (24+23) очков.