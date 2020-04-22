Источник: НХЛ могут возобновить в июле Об этом сообщил журналист Энди Слэйтер.

Регулярный чемпионат НХЛ может вернуться в июле. Как заявил президент «Флориды» Мэтт Колдуэлл, матчи могут пройти в четырех-пяти городах с ограниченным количеством зрителей или вовсе без них. Данный вариант находится на рассмотрении. Напомним, текущий сезон НХЛ был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.