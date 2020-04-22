Источник: НХЛ могут возобновить в июле

Регулярный чемпионат НХЛ может вернуться в июле.
Как заявил президент «Флориды» Мэтт Колдуэлл, матчи могут пройти в четырех-пяти городах с ограниченным количеством зрителей или вовсе без них. Данный вариант находится на рассмотрении.
Напомним, текущий сезон НХЛ был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.
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