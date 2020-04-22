«Всех бы разорвали». Овечкин назвал свою пятерку мечты Об этом капитан «столичных» заявил в эфире Instagram-аккаунта Светланы Абросимовой.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин назвал свою пятерку мечты в сборной России.

«Семин, Федоров, Андрей Марков и Никулин. С этими ребятами всех бы разорвали на Олимпиаде», – сказал Овечкин.

Добавим, что 34-летний москвич, выступающий в НХЛ с 2005 года, три раза выигрывал со сборной России чемпионат мира.