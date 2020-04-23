Московскому «Динамо» нужен центральный нападающий О планах по усилению команды рассказал Владимир Крикунов.

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о планах по усилению команд. Бело-голубы хотели бы сохранить ударное звено Яшкин – Шипачев – Петерссон, а также пригласить центрального нападающего для второй тройки.

«Мне очень хотелось бы сохранить первое звено, потому что оно показало свою жизнеспособность, – рассказал Крикунов в интервью ТАСС. – Эти ребята могут играть. Хотелось бы не придумывать снова новое звено, а сохранить это. Очень надеюсь, что Петерссон останется. Он у нас в плей-офф забил пять голов, отдал результативную передачу. Шесть очков в шести матчах плей-офф – это очень хороший результат

Хотелось бы, чтобы у нас было сильное второе звено, но такую тройку создать не так просто. Нам нужен центральный нападающий, чтобы звено было посильнее. В принципе, Игорь Полыгалов неплохо сыграл в плей-офф, со своей задачей в целом тройка справилась, но хотелось бы немножко посильнее. Думаю, что если мы не ошибемся и найдем хорошего центрального нападающего во второе звено, то у нас может получиться очень хорошая команда.

Мы бы хотели шесть легионеров, чтобы была конкуренция, но есть потолок зарплат, в который надо укладываться. А с шестью легионерами в него не уложишься».

В регулярном чемпионате «Динамо» заняло четвертое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф обыграло «Спартак» в шести матчах (4:2). На втором этапе Кубка Гагарина команда Крикунова должна была встретиться с ЦСКА, но сезон в КХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.