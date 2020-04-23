Алексей Макеев: С низким потолком зарплат мы уже видим, как много ребят уезжает в НХЛ Нападающий «Витязя» считает, что КХЛ слишком резко вводит финансовые ограничения.

Форварда подмосковного «Витязя» Алексей Макеев прокомментировал введение нового жесткого потолка зарплат в КХЛ.

«Хочется, чтобы все команды были равны и каждая могла обыграть каждую, – рассказал Макеев в интервью «Известям». – Не только в начале сезона, как это часто удается сейчас, но и в середине регулярки, и в конце.

Тот же «Витязь» показал, что в сентябре может обыграть кого угодно, но в декабре наступила яма, когда ЦСКА и СКА выходили на пик формы. Можно было против них играть, но гораздо сложнее. Потому что у одних клубов шесть звеньев, а у других – четыре. И то четвертые звенья берут из Высшей лиги, из фарм-клубов.

Надеюсь, потолок зарплат усилит конкуренцию. Но все равно надо сокращать его расстояние с полом, чтобы возможности клубов уравнялись.

На мой взгляд, его как-то резко снизили с 1,3 млрд. Нужна золотая середина. Где-нибудь на уровне 1,1 млрд. И пол зарплат с 300 млн надо поднять. А с низким потолком мы уже видим, как много ребят уезжает в НХЛ. И еще многие поедут за океан.

Понятно, что престижная лига – все туда хотят попасть. Но как мы будем удерживать людей при потолке в 900 млн? А у нас ведь через два года Олимпиада. И неясно, как будем комплектоваться, если туда НХЛ не отпустит своих игроков».

Новый потолок зарплат в КХЛ начнет действовать со следующего сезона и составит 900 миллионов рублей.

28-летний Макеев в минувшем сезоне набрал 37 очков (13+24) в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Витязь» занял седьмое место в Западной конференции и в первом раунде плей-офф в четырех матчах уступил СКА (0:4).