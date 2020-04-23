Гендиректор «Динамо» сообщил, что клуб намерен вернуть Овечкина Российский форвард является воспитанником бело-голубых и покинул команду в 2005 году.

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков высказался о возможном возвращении Александра Овечкина.

В данный момент 34-летний нападающий выступает в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» и является капитаном команды.

«С Сашей у нас хорошие отношения, в прошлом году он помог мне своими советами. Благодаря его оценке совет директоров услышал мою позицию по поводу приобретения Дмитрия Яшкина.

Что касается того, готов ли Овечкин приехать в «Динамо». В одном интервью он уже говорил о том, что он хотел бы доиграть в «Динамо», но в современном мире предсказуемость – вещь эксклюзивная.

Будем ли конкурировать с «Вашингтоном» в следующем году? Мы попробуем побороться с «Вашингтоном» за Сашу», – сказал функционер.

Ранее Овечкин подчеркнул, что вопрос о возвращении в Россию он обсудит с семьей, после чего и примет окончательное решение.