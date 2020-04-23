«Северсталь» продлила контракты с Яковлевым и Морозовым Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Череповецкая «Северсталь» объявила о подписании новых контрактов с нападающими Егором Яковлевым и Егором Морозовым.

Отмечается, что новые соглашения игроков рассчитаны на один сезон.

28-летний Яковлев пополнил состав команды в августе 2019 года. В минувшем чемпионате форвард провел 41 матч и набрал 12 (5+7) очков.

Что касается Морозова, то он также перебрался в «Северсталь» летом 2019 года и провел 57 матчей, набрав 17 (7+10) очков.