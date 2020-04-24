«В Нью-Йорке самый эпицентр». Шестеркин рассказал о коронавирусе в США Российский хоккеист перебрался в Северную Америку летом 2019 года.

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал о жизни в США во время пандемии коронавируса.

«Я сейчас нахожусь во Флориде. Мы здесь сняли небольшой дом, потому что в Нью-Йорке оказался самый эпицентр. Мы хотели сначала в Россию улететь, но не получилось. А в Нью-Йорке жили в маленькой квартире. Постоянно нужно выходить, чтобы гулять с собакой. То есть контактировать с людьми. В том же лифте ездить, кнопки нажимать. Вот и решили домик с территорией снять во Флориде, чтобы собаке было удобно. И погулять можно на свежем воздухе, и побегать, и позаниматься. Бассейн тут тоже есть.

У меня Аня все заказала через Amazon – резинки, коврик, скакалки. Специальные слайды – можно и руками на них опираться, и ногами делать выпады. Все очень удобно. Единственное – заставляю себя бегать. Не очень это люблю с детства. Нет смысла покупать велосипед. Если бы свое жилье было, то да. А так утром выхожу на пробежку в зависимости от дня недели. У меня все расписано. Бегаю от 20 до 40 минут. Потом уже занимаюсь дома – отжимания, приседания, выпады, статика, пресс, спина.

Я как в воротах стою, так и дома остаюсь. Мне так комфортно. Когда устаю сидеть в четырех стенах, то иду купаться в бассейн. Жарим мясо, рыбу. Есть, чем заняться.

Люди во Флориде держат дистанцию. Но нет такого, что ты выходишь на улицу, и тебя кто-то остановит, выпишет штраф за отсутствие пропуска. Ты спокойно можешь перемещаться. Мы до магазина ездим. Ничего особенного. А в Нью-Йорке ситуация тревожная. Но я об этом узнаю только из новостей, а еще от агента. Вообще я стараюсь плохие новости не читать. Это ведет только к панике. Так, взгляд зацепится за что-то… В основном, общаюсь с родными и близкими. Они находятся далеко. Утром после тренировки или в обед обязательно созваниваюсь с родителями, с друзьями», – цитирует игрока пресс-служба НХЛ.

Ранее сообщалось, что лига планирует возобновить регулярный чемпионат в июле. Что касается Шестеркина, то в текущем сезоне 24-летний голкипер отыграл 12 матчей и пропустил 29 шайб.