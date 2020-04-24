«В Нью-Йорке самый эпицентр». Шестеркин рассказал о коронавирусе в США - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 апреля 2020 09:12ХоккейГичунцев Артур

«В Нью-Йорке самый эпицентр». Шестеркин рассказал о коронавирусе в США

Российский хоккеист перебрался в Северную Америку летом 2019 года.

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал о жизни в США во время пандемии коронавируса.

«Я сейчас нахожусь во Флориде. Мы здесь сняли небольшой дом, потому что в Нью-Йорке оказался самый эпицентр. Мы хотели сначала в Россию улететь, но не получилось. А в Нью-Йорке жили в маленькой квартире. Постоянно нужно выходить, чтобы гулять с собакой. То есть контактировать с людьми. В том же лифте ездить, кнопки нажимать. Вот и решили домик с территорией снять во Флориде, чтобы собаке было удобно. И погулять можно на свежем воздухе, и побегать, и позаниматься. Бассейн тут тоже есть.

У меня Аня все заказала через Amazon – резинки, коврик, скакалки. Специальные слайды – можно и руками на них опираться, и ногами делать выпады. Все очень удобно. Единственное – заставляю себя бегать. Не очень это люблю с детства. Нет смысла покупать велосипед. Если бы свое жилье было, то да. А так утром выхожу на пробежку в зависимости от дня недели. У меня все расписано. Бегаю от 20 до 40 минут. Потом уже занимаюсь дома – отжимания, приседания, выпады, статика, пресс, спина.

Я как в воротах стою, так и дома остаюсь. Мне так комфортно. Когда устаю сидеть в четырех стенах, то иду купаться в бассейн. Жарим мясо, рыбу. Есть, чем заняться.

Люди во Флориде держат дистанцию. Но нет такого, что ты выходишь на улицу, и тебя кто-то остановит, выпишет штраф за отсутствие пропуска. Ты спокойно можешь перемещаться. Мы до магазина ездим. Ничего особенного. А в Нью-Йорке ситуация тревожная. Но я об этом узнаю только из новостей, а еще от агента. Вообще я стараюсь плохие новости не читать. Это ведет только к панике. Так, взгляд зацепится за что-то… В основном, общаюсь с родными и близкими. Они находятся далеко. Утром после тренировки или в обед обязательно созваниваюсь с родителями, с друзьями», – цитирует игрока пресс-служба НХЛ.

Ранее сообщалось, что лига планирует возобновить регулярный чемпионат в июле. Что касается Шестеркина, то в текущем сезоне 24-летний голкипер отыграл 12 матчей и пропустил 29 шайб.

Только у нас: все тренеры сборной по биатлону с 1958 года В понедельник Правление СБР утвердило тренерский штаб сборных команд России на будущий сезон. 20.04.2020 19:30 Биатлон Чикирис Олег
Владимир Путров: С приходом Польховского результаты идут в гору, а слова Тихонова – галиматья Заслуженный тренер СССР и России Владимир Путров – о назначении Валерия Польховского главным тренером сборной России по биатлону. 15.04.2020 10:00 Биатлон Чикирис Олег
Мурат Гассиев: Фьюри – самый неудобный для меня соперник Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал о длительном перерыве в своей карьере и травмах, а также начале боксерской карьеры и планах на будущее. 12.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав
 «Барселона» дошла до ручки. Готова продать название своего стадиона «Реалу»  Как минимум на один сезон легендарный «Камп Ноу» может сменить вывеску. Рассказываем о тяжелейшем финансовом и системном кризисе, в который загнала клуб Лионеля Месси пандемия.  22.04.2020 21:00 Футбол Зибрак Артем
Капитану «Спартака» Джикии очень стыдно за арендованного у «Крыльев» Соболева Георгий Джикия целых два часа отвечал на вопросы главного футбольного инсайдера России Нобеля Арустамяна. 23.04.2020 23:38 Футбол Григорьевская Юлия
НХЛ, как тебе не стыдно – неужели Орр сильнее Фетисова в 224 раза? Официальный сайт НХЛ в вынужденную паузу продолжает потчевать скучающих болельщиков историческими рейтингами, взрывающими мозг дилетантизмом и ангажированностью. 23.04.2020 20:01 Хоккей Славин Виталий
Как канадский Человек-топорик отнял исторический гол у будущего могильщика сборной Белоруссии Рейтинг вратарей НХЛ. Топ-16. Часть III 22.04.2020 22:00 Хоккей Славин Виталий
Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай
ISU никак не похоронит ЧМ-2020, хотя он давно мертв. Валиева будет на Играх в Пекине В четверг Совет Международного союза конькобежцев должен обсудить ситуацию с чемпионатом мира этого года, который официально пока лишь отложен, а не отменен. 15.04.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Когда бой – это искусство. Лучшие фильмы о боксе и не только «Советский спорт» продолжает серию материалов, посвященных картинам о спорте. Что еще можно посмотреть на экране, пока матчей нет на ТВ? 11.04.2020 20:00 Бокс Мысин Николай
Новости
10:10 Футбол «Наполи» нашел замену Кулибали в «Барселоне»
09:51 Хоккей Дацюк решил помочь онкобольным. Он продает свое джерси c Матча звезд НХЛ (фото)
09:34 Футбол Стало известно о требованиях Нойера по новому контракту
09:12 Хоккей «В Нью-Йорке самый эпицентр». Шестеркин рассказал о коронавирусе в США
08:57 Футбол СМИ: «Лацио» и «Рома» ведут борьбу за Гетце
08:40 ММА Источник: UFC 249 может пройти в Джексонвилле
08:37 Футбол Вратарь «Зенита» заявил о презрении к людям, которые продали СССР американцам
08:19 Футбол Месси опередил Роналду в рейтинге лучших футболистов за 25 лет
08:16 ММА «Король лицемерия». Кузнецов записал песню про Нурмагомедова
08:00 Футбол Футболист чемпионата Франции попал в реанимацию с коронавирусом
00:41 Футбол «Локомотив» завуалированно назвал игроков «Зенита» бомжами
00:27 Футбол Кикнадзе – «комментаторам» смерти Самохвалова: Позор Селюку! Позор Талалаеву! Позор Моссаковскому!
23:55 Хроника Более 50 тысяч человек подписали петицию с требованием убрать Соловьева с ТВ и радио
23:46 ММА Нурмагомедов пожелал всем мусульманам избавиться от ненависти
23:34 Легкая атлетика Чемпионат Европы в Париже отменен из-за коронавируса
23:11 Футбол СМИ: Месси против трансфера Мартинеса, он хочет видеть в «Барселоне» Неймара
22:46 Футбол Александр Зинченко: Многие говорят, что сборная Украины стала «топом»
22:29 Шахматы Непомнящий победил Гири на турнире Карлсена
22:22 Футбол Мхитарян готов потерять в деньгах ради трансфера в «Рому»
22:03 Хоккей «Северсталь» продлила контракты с Яковлевым и Морозовым
Гомофобия против людей и науки: почему отменили "скандальное" исследование о СПИДе
Невыполнимые условия: что говорит бизнес Башкирии о мерах поддержки от государства
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Режим ограничений на Ставрополье в ближайшее время снимать не будут
В Хабаровском крае выявили 272 больных коронавирусом
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика