Форвард «Барыса» Некряч продлил контракт с клубом Ранее он играл в составе «Сибирских снайперов».

Российский форвард Антон Некряч продолжит выступления за казахстанский «Барыс».

Сегодня, 24 апреля он подписал новое соглашение, рассчитанное на два года. О других деталях сделки не уточняется.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХК «Барыс» (@barys_official) 23 Апр 2020 в 11:58 PDT

Напомним, хоккеист дебютировал в команде из Нур-Султана в конце минувшего сезона и успел провести две игры – против «Адмирала» и «Амура». Также в его активе 16 матчей за «Номад» в ВХЛ и три заброшенные шайбы.