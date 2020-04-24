Сборная России сыграет на Олимпиаде с командами Чехии и Швейцарии - Советский спорт
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24 апреля 2020 13:26ХоккейГичунцев Артур

Сборная России сыграет на Олимпиаде с командами Чехии и Швейцарии

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Сборная России узнала соперников по групповому этапу Олимпиады-2022 в Пекине.

Отмечается, что национальной команде предстоят встречи со сборными Чехии и Швейцарии.

Напомним, в рамках Игр примут участие 12 команд, которых поделят на три группы. Еще один участник группы В, где оказались россияне, станет известен по итогам квалификации.

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