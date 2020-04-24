Александр Кожевников: На Олимпиаде нет слабых соперников, но надо знать, какой будет состав

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о соперниках сборной России на групповом этапе ОИ-2022.
«На Олимпиаде нет слабых соперников, но нам просто надо знать, какой будет состав. Команды серьезные, мы можем бороться.
У нас лига сильнее чем у Чехии или Швейцарии. Подберем игроков за два года, откатаем нашу хорошую молодежь», – цитирует специалиста News.ru.
Добавим, что еще один соперник россиян по групповому этапу определится путем квалификации.
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