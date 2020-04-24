«А нам в спину вообще никто не дышит!» Минское «Динамо» пошутило над своим местом в КХЛ - Советский спорт
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24 апреля 2020 19:31Хоккей

«А нам в спину вообще никто не дышит!» Минское «Динамо» пошутило над своим местом в КХЛ

Пресс-служба минского «Динамо» отреагировало на твит футбольного клуба «Зенит», попросившего своих соперников по РПЛ «соблюдать дистанцию».

«А нам в спину вообще никто не дышит!», - прокомментировали минчане сообщение клуба из Санкт-Петербурга.

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата «Динамо», набрав 39 очков в 62 встречах, заняло последнее место в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги.

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