«А нам в спину вообще никто не дышит!» Минское «Динамо» пошутило над своим местом в КХЛ Пресс-служба минского «Динамо» отреагировало на твит футбольного клуба «Зенит», попросившего своих соперников по РПЛ «соблюдать дистанцию».

«А нам в спину вообще никто не дышит!», - прокомментировали минчане сообщение клуба из Санкт-Петербурга. Напомним, что по итогам регулярного чемпионата «Динамо», набрав 39 очков в 62 встречах, заняло последнее место в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги. А нам в спину вообще никто не дышит! — ХК Динамо-Минск | HC Dinamo Minsk (@hcdinamoby) April 24, 2020