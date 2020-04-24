Фредерик Андерсен: Готов принять любой вариант, чтобы спасти сезон в НХЛ

- Я готов принять любой вариант, чтобы спасти сезон, завершить чемпионат и определить обладателя Кубка Стэнли. Мы обязаны выйти на лед и продолжить играть в хоккей, который так любим, - цитирует Андерсена официальный сайт НХЛ.
Ранее Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн рассказал о планах по спасению сезона, который был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса, отметив, что что лига рассматривает вариант завершения регулярного чемпионата на четырех аренах без зрителей с тремя матчами в день на каждой.
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