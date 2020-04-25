Джон Купер: Считаю, что Кучеров проводит за нас очередной выдающийся сезон Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер оценил игру нападающего команды Никиты Кучерова в нынешнем сезоне.

- Считаю, что Кучеров проводит за нас очередной выдающийся сезон. Он, конечно, уже не идет по своему прошлогоднему 128-очковому графику. Но я не думаю, что и другие наши ребята достигнут в нынешнем сезоне тех рубежей, которых достигли в прошлом. Для меня главное - в том, что его стабильность продолжает оставаться великолепной, - цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

Напомним, что на момент приостановки чемпионата на счету Кучерова было 85 (33+52) очков в 68 встречах регулярного чемпионата, а «Тампа-Бэй», набрав 92 очка в 70 играх сезона, занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Накануне Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн рассказал о планах по спасению сезона, который был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса, отметив, что что лига рассматривает вариант завершения регулярного чемпионата на четырех аренах без зрителей с тремя матчами в день на каждой.