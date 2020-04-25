Джон Купер: Васи - это камень, который стабилизирует всю игру «Тампа-Бэй» Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер считает голкипера Андрея Василевского одним из основных претендентов на «Везина Трофи».

- В начале сезона его статистика была не так уж хороша, но если вы посмотрите на последние две трети сезона и на то, как он поднялся во всех категориях, то поймете, насколько хорош он был все это время. Васи - это камень, который стабилизирует всю нашу игру.

«Везина» принимает во внимание, насколько важными были вратарские перформансы в успехах их команд, и в этом плане сейчас будет затруднительно назвать более успешного вратаря, чем он, - передает слова Купера пресс-служба НХЛ.

Добавим, что Василевский провел в нынешнем регулярном чемпионате 52 встречи за «», одержав в них 35 побед при коэффициента надежности 2,56 (4-й результат среди вратарей, сыгравших не менее 35 матчей) и 91,7% проценте отраженных бросков (7-й результат в НХЛ).

Накануне Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн рассказал о планах по спасению сезона, который был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса, отметив, что что лига рассматривает вариант завершения регулярного чемпионата на четырех аренах без зрителей с тремя матчами в день на каждой.