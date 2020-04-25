Зарипов согласился на понижение зарплаты и продлит контракт с «Ак Барсом» «Ак Барс» в ближайшее время подпишет соглашение с капитаном команды Данисом Зариповым.

По информации «БИЗНЕС Online», обсуждения контракта между сторонами в данный момент находятся на финальной стадии.

Как отмечает издание, Зарипов хотел получать в «Ак Барсе» прежние 100 миллионов рублей за сезон, в клубе готовы были предложить в 2,5 раза меньше – 40 миллионов без учета бонусов за командный результат. Данис принял это предложение и в ближайшее время продлит контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что Данис Зарипов, Альберт Яруллин и Кирилл Петров в качестве волонтеров приняли участие в благотворительной акции.

Напомним, что в минувшем регулярном чемпионате Зарипов набрал 27 (13+14) очков в 52 матчах.