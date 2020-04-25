Юрис Савицкис: Дельту между возможностями богатых и бедных клубов КХЛ необходимо сокращать Глава совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис поделился мнением о введении жесткого потолка зарплат в КХЛ.

- Потихонечку должно происходить выравнивание между командами. Пусть и не такое значительное, но дельту между возможностями богатых и бедных клубов необходимо сокращать. Определенная оптимизация ресурсов должна привести к усилению конкуренции между участниками соревнования, - приводят слова Савицкиса «Известия».

Ранее главный тренер «Авангарда» Боб Хартли заявил, что ему нравится идея с введением «жесткого» потолка зарплат в КХЛ.

Напомним, что с сезона 2020/21 «жесткий» потолок зарплат в КХЛ составит 900 миллионов рублей. В случае превышения клубом потолка заработных плат не более чем на 2%, предельный размер потолка клуба снижается на три последующих сезона. В случае превышения клубом потолка более чем на 2% совет директоров КХЛ обязан принять решение об аннулировании спортивных результатов клуба в сезоне, в котором допущено превышение.