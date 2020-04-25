Агент Зарипова – о переговорах с «Ак Барсом»: Мы еще не договорились 39-летний форвард четыре раза становился чемпионом в составе казанского клуба.

Агент нападающего «Ак Барса» Даниса Зарпипова Юрий Николаев рассказал о ходе переговоров о новом контракте с казанским клубом.

Николаев утверждает, что условия еще не согласованы, а цифры, которые ранее называла пресса не соответствуют действительности.

«Нет, мы еще не договорились, – цитирует агента ТАСС. – Мы в процессе, и точка пока не поставлена. Также могу вам уверенно сказать, что цифры, которые мелькают в прессе, не соответствуют действительности».

В СМИ была опубликована информация о том, что Зарипов хочет зарабатывать 100 миллионов рублей за сезон как в прошлом сезоне, в то время как «Ак Барс» предлагает 40 млн без учета бонусов за командный результат.

Напомним, что в минувшем регулярном чемпионате Данис набрал 27 очков (13+14) в 52 матчах.