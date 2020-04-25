Мальцев идет на поправку после операции О состоянии двукратного олимпийского чемпиона мира рассказал его пасынок.

Алексей Первов, пасынок рекордсмена сборной СССР по количеству заброшенных шайб Александра Мальцева, рассказал о состоянии здоровья знаменитого хоккеиста.

В четверг глава совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин сообщил, что 71-летний Мальцев перенес в Германии плановую операцию.

«Я вчера с ним разговаривал: у него все хорошо, он идет на поправку. Когда его могут перевезти в Россию, пока неизвестно», – заявил Первов в интервью ТАСС.

Мальцев выступал за «Динамо» с 1967 по 1984 годы, забросив 330 шайб в 531 матче, а в данный момент занимает должность вице-президента клуба. Александр стал лучшим снайпером в истории сборной СССР, забросив 212 шайб. В его активе победы на Олимпийских играх 1972 и 1976 годов, а также девять золотых медалей чемпионатов мира по хоккею.