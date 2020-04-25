В «Салавате Юлаеве» рассказали о задержках зарплат Хоккеисты еще не получили денег за март.

Генеральный директора «Салавата Юлаева» Александр Курносов подтвердил информацию прессы о финансовых проблемах уфимского клуба.

«Мы не получаем финансирование от «Башнефти», поскольку компания не является нашим спонсором, – рассказал Курносов Gorobzor.ru – Бюджет клуба формируется из «Фонда социальных целевых программ».

Я думаю, что в ближайшее время игроки получат зарплату за март. Задержки за апрель сейчас быть не может, за этот месяц еще никто не получал деньги. Расчетный день будет в мае.

Прогнозируется ли задержка по зарплате? Я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Единственное, что могу сказать о задержках по зарплате, что по срокам они небольшие. Да, в клубе их давно не было, но срок чуть больше недели не такой катастрофический, все относятся с понимаем. Все обязательства, которые клуб на себя взял, выполнятся».

В регулярном чемпионате КХЛ «Салават» занял шестое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф команда прошла «Авангард» в шести матчах (4:2), а затем должна была сыграть против «Ак Барс», но из-за пандемии коронавируса лига приняла решение досрочно завершить сезон.