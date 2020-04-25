ИИХФ составила символическую сборную Белоруссии всех времен В команду попали Мезин, Салей, Копать, Калюжный, Цыплаков и Грабовский.

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) на своем официальном сайте опубликовала состав символической сборной Белоруссии всех времен.

Эксперты ИИХФ отобрали вратаря и пятерку полевых игроков. Место в воротах занял Андрей Мезин, выступавший за национальную команду с 1998 по 2014 годы и сыгравший 58 встреч на чемпионатах мира, что является третьим результатом в истории. В составе челябинского «Трактора» Андрей в 2013 году стал финалистом Кубка Гагарина.

Пару защитников составили Руслан Салей и Владимир Копать. Салей сыграл 917 матчей в НХЛ, где выступал за «Анахайм», «Флориду», «Колорадо» и «Детройт». Руслан погиб 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе, в которую унесла жизни всех хоккеистов основного состава ярославского «Локомотива».

Копать – автор победной шайбы белорусов в знаменитом четвертьфинале против сборной Швеции на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити (4:3).

В тройке нападения Алексей Калюжный, Владимир Цыплаков и Михаил Грабовский.

Калюжный рекордсмен страны по количеству матчей за национальную команды (171), а также лучший бомбардир в истории сборной – 134 очка (48+86). Алексей дважды становился чемпионом России в составе московского «Динамо» и магнитогорского «Металлурга».

Цыплаков выступал за «Баффало» и «Лос-Анджелес», сыграв 331 матч в НХЛ. 15 декабря прошлого года бывший хоккеист скончался в возрасте 50 лет.

В активе Грабовского 534 матча в НХЛ за «Монреаль», «Торонто», «Вашингтон» и «Айлендерс». Два года назад Михаил завершил карьеру.