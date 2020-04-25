Андрей Мартемьянов: Лидеры «Автомобилиста» понадеялись, что выйдет Дацюк и начнет тащить команду Тренер расстался с клубом из Екатеринбурга 7 апреля.

Андрей Мартемьянов, работавший с «Автомобилистом» в минувшем сезоне, оценил игру Павла Дацюка.

Вот, что рассказал Мартемьянов в интервью официальному сайту КХЛ:

«Дацюк в плей-офф набрал больше очков, чем все остальные? Дацюк – звезда мирового уровня, у него был лучший показатель «плюс-минус» в нашей команде. Он отлично действует и в атакующей, и в оборонительной фазах, умеет играть в плей-офф. Павел может нарисовать голевой момент на ровном месте. А его игра в обороне просто поразила. Потому он и блеснул в матчах на выбывание.

После попадания Дацюка в состав в регулярном чемпионате «Автомобилист» начал проигрывать? Думаю, лидеры, которые были у нас в прошлом сезоне, понадеялись, что выйдет Дацюк и начнет тащить команду. Но возраст дает о себе знать, и притирка проходила очень долго. А все потому, что он прошел с нами не всю предсезонку, а какое-то время восстанавливался после травмы. Если бы он был с нами все сборы, адаптация прошла бы гораздо легче».

41-летний Дацюк в сезоне-2019/20 сыграл 43 матча в регулярном чемпионате, набрав 22 очка (5+17). В 4 матчах плей-офф Павел забросил 2 шайбы и сделал 2 результативные передачи.

«Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции, а в первом раунде Кубка Гагарина в 5 матчах уступил «Сибири» (1:4).