Вице-президент «Металлурга»: Мы пришли к пониманию с Мозякиным по общим цифрам по зарплате Магнитогорский клуб рассчитывает подписать новый контракт с 39-летним нападающим в начале следующей недели.

Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил о ходе переговоров с нападающим Сергеем Мозякиным.

«Мы пришли к пониманию по общим цифрам по зарплате, – рассказал Ласьков в интервью ТАСС. – Раздавать бонусы просто так, как это делалось раньше, мы не будем. Игрок должен быть нацелен на какой-то результат. Это нюансы, я думаю, в понедельник-вторник мы их уладимю.

Мы понимаем, что человек провел в команде девять лет, принес определенную пользу. Есть потолок зарплат, на который надо ориентироваться, определенные вещи. С человеком, который внес определенный вклад в команду и успехи, надо расставаться корректно. Мы же расставаться не собираемся, видим, где он может сыграть, как сыграть».

Ранее «Советский спорт» сообщал, что клуб предлагал нападающему 40 миллионов рублей за сезон, в то время как Сергей рассчитывал заработать 60 млн. По предыдущему контракту капитан «Металлурга» получал 180 млн в год.

Мозякин является лучшим бомбардиром в истории КХЛ, набрав 897 очков (201+665) в 793 матчах. Сергей дважды в составе «Магнитки» завоевывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах. В сезоне 2019/20 форвард набрал 41 очко (15+26) в 57 матчах регулярного чемпионата и 5 очков (2+3) в 5 матчах плей-офф.

До перехода в «Металлург» в 2011 году уроженец Ярославля выступал за ЦСКА и «Атлант».

Напомним, что «Магнитка» в первом раунде плей-офф уступила казахстанскому «Барысу» в пяти матчах (1:4).