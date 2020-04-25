Вице-президент «Металлурга»: Мы пришли к пониманию с Мозякиным по общим цифрам по зарплате - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 апреля 2020 21:39ХоккейШарафудинов Виктор

Вице-президент «Металлурга»: Мы пришли к пониманию с Мозякиным по общим цифрам по зарплате

Магнитогорский клуб рассчитывает подписать новый контракт с 39-летним нападающим в начале следующей недели.

Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил о ходе переговоров с нападающим Сергеем Мозякиным.

«Мы пришли к пониманию по общим цифрам по зарплате, – рассказал Ласьков в интервью ТАСС. – Раздавать бонусы просто так, как это делалось раньше, мы не будем. Игрок должен быть нацелен на какой-то результат. Это нюансы, я думаю, в понедельник-вторник мы их уладимю.

Мы понимаем, что человек провел в команде девять лет, принес определенную пользу. Есть потолок зарплат, на который надо ориентироваться, определенные вещи. С человеком, который внес определенный вклад в команду и успехи, надо расставаться корректно. Мы же расставаться не собираемся, видим, где он может сыграть, как сыграть».

Ранее «Советский спорт» сообщал, что клуб предлагал нападающему 40 миллионов рублей за сезон, в то время как Сергей рассчитывал заработать 60 млн. По предыдущему контракту капитан «Металлурга» получал 180 млн в год.

Мозякин является лучшим бомбардиром в истории КХЛ, набрав 897 очков (201+665) в 793 матчах. Сергей дважды в составе «Магнитки» завоевывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах. В сезоне 2019/20 форвард набрал 41 очко (15+26) в 57 матчах регулярного чемпионата и 5 очков (2+3) в 5 матчах плей-офф.

До перехода в «Металлург» в 2011 году уроженец Ярославля выступал за ЦСКА и «Атлант».

Напомним, что «Магнитка» в первом раунде плей-офф уступила казахстанскому «Барысу» в пяти матчах (1:4).

Александр Шлеменко: Хабиб потерял больше, чем Фергюсон Российский боец MMA Александр Шлеменко рассказал об отношении к Александру Емельяненко, с которым недавно конфликтовал через медиа, и про отмену боя Хабиба Нурмагомедова. 10.04.2020 14:00 ММА Усачев Владислав
«В раздевалке с удовольствием сел бы между Форсбергом и Сакиком» НХЛ провела онлайн-конференцию с нападающим «Питтсбурга» Евгением Малкиным, защитниками Дмитрием Орловым из «Вашингтона» и Михаилом Сергачевым из «Тампа-Бэй». 21.04.2020 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Гинер все продал, Соловьева зовут на «Динамо», Овечкин сыграл против Гретцки В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 23.04.2020 08:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
«Тест я не провалил, а Раджабу стоит повзрослеть». Беспутин про допинг, Ломаченко и Бутаева Чемпион WBA в полусреднем весе Александр Беспутин рассказал о проваленном допинг-тесте и ответил на обвинения своего бывшего соперника Раджаба Бутаева. 13.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав
«Я пенсионер олимпийского значения – живу в деревне, борюсь с вирусом березовым соком» Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду и наш обозреватель Сергей Шахрай – о преимуществах жизни в деревне в нынешних условиях. 13.04.2020 16:00 Фигурное катание Волохов Юрий
И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег
Что делает Гретцки в сборной столетия ИИХФ? Он ведь проиграл все турниры 24 апреля 1982 года на чемпионате мира и Европы в финском Тампере встретились сборные СССР и Канады. За Кленовых листьев играл сам Уэйн Гретцки, и он не помог своей команде победить. 24.04.2020 19:00 Хоккей Домрачев Владислав
9 мая может стать днем нового поражения Германии. Теперь от футбольной Европы Столь раннее возобновление сезона почти наверняка ударит по шансам «Баварии» выиграть Лигу чемпионов. 24.04.2020 20:00 Футбол Зибрак Артем
Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Мурат Гассиев: Фьюри – самый неудобный для меня соперник Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал о длительном перерыве в своей карьере и травмах, а также начале боксерской карьеры и планах на будущее. 12.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав
Новости
22:39 Футбол Футболиста «Монпелье» Самбиа, который заразился коронавирусом, вывели из искусственной комы
22:28 Фигурное катание Плющенко вместе с женой и сыном подготовил 100 подарков для ветеранов (видео)
22:15 ММА Олег Тактаров: Желаю здоровья Абдулманапу Нурмагомедову, искренне переживаю
22:06 Футбол Роберто Манчини: Для сборной Италии будет лучше, если чемпионат серии А не возобновится
21:49 Хоккей Рене Фазель: Весной 2021 года мы узнаем, будут ли хоккеисты из НХЛ участвовать в Олимпийских играх
21:39 Хоккей Вице-президент «Металлурга»: Мы пришли к пониманию с Мозякиным по общим цифрам по зарплате
21:22 Хоккей Панарин продает клюшки на аукционе, чтобы помочь тем, кому не хватает еды
21:12 Футбол Аршавин опубликовал фото человека в футболке «Зенита» и в маске свиньи, предложив угадать, кто это
21:03 Футбол Футболисты «Арсенала» на следующей неделе возобновят тренировки на базе
20:51 Футбол «Динамо-Брест» проиграло «Шахтеру»
20:42 Футбол Чемпионат Таджикистана по футболу приостановлен до 10 мая
20:39 Футбол «Ливерпулю» тоже нужен Мертенс
20:31 Футбол Киевское «Динамо» урежет зарплаты футболистам на 50 процентов
20:24 Хоккей Андрей Мартемьянов: Лидеры «Автомобилиста» понадеялись, что выйдет Дацюк и начнет тащить команду
20:16 ММА Друг отца Хабиба Нурмагомедова: У Абдулманапа обнаружена пневмония
20:11 Футбол Ларссон мечтает выиграть Лигу чемпионов вместе со «Спартаком»
19:59 Футбол Фабио Капелло: Футболисты должны осознать, насколько им повезло, и помочь обычным людям
19:47 Хроника Василий Уткин: Я не трону Соловьева пальцем при встрече
19:44 Футбол Евсеев рассказал о том, что Неделчару приглашали в Италию
19:35 Хоккей ИИХФ составила символическую сборную Белоруссии всех времен
“We fell below the bottom”: about the life during quarantine in the polar Murmansk
Коронавирус Daily-39. Что происходит в Омске
Случаи коронавируса зафиксированы в 40 районах Нижегородской области
Коронавирусную инфекцию обнаружили ещё у 60 оренбуржцев
В Татарстане за сутки выявлено 65 случаев заражения коронавирусом
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика