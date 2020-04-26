Игорь Ожиганов: В первые два звена «Торонто» Барабанову будет тяжело пробиться Защитник СКА Игорь Ожиганов поделился мнением о переходе нападающего Александра Барабанова в «Торонто».

- В «Торонто», если честно, очень хороший подбор действительно качественных нападающих. В первые два звена будет тяжело пробиться. Но если пробьется, то у него будут такие партнеры, что все пойдет отлично, - цитирует Ожиганова «Спорт День за Днем».

Добавим, что 25-летний Барабанов всю карьеру провел в СКА, дважды став с командой обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ форвард провел 330 матчей и записал на свой счет 160 (73+87) очков.

В минувшем сезоне Барабанов в 43 встречах регулярного чемпионата набрал 20 (11+9) очков, а также забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи в четырех встречах плей-офф.