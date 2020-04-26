Капризову на день рождения подарили овцу (фото) - Советский спорт
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26 апреля 2020 18:05ХоккейШарафудинов Виктор

Капризову на день рождения подарили овцу (фото)

Сегодня нападающему ЦСКА исполнилось 23 года.

Лучший снайпер регулярного чемпионата КХЛ Кирилл Капризов на своей странице в инстаграме сообщил о том, что на 23-й день рождения друзья подарили ему овцу.

«Самый сильный подарок. Спасибо моим друзьям. Назвали Катей», – написал форвард московского ЦСКА.

Капризов в минувшем регулярном чемпионате КХЛ забросил 33 шайбы в 57 матчах, а также сделал 29 результативных передач. Кирилл стал лучшим снайпером турнира и с 62 очками занял третье место в списке лучших бомбардиров.

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Самый сильный подарок ☺️☺️😂👍спасибо моим друзьям 😃👍😊 Назвали Катей 😇😂👍

Публикация от Kirill Kaprizov (@kirillkaprizov)

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