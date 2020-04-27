КХЛ: Казахстанские хоккеисты не будут считаться легионерами

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила о нововведениях, вступающих в силу со следующего сезона.
«В сезоне-2020/2021 хоккеисты, имеющие право выступать за сборную Казахстана, не будут считаться легионерами в российских клубах КХЛ», – сказали «Чемпионату» в пресс-службе организации.
Добавим, что минувший сезон был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
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