Здено Хара: Я все еще хочу играть, если все будет в порядке Защитник «Бостона» Здено Хара рассказал, что не планирует завершать карьеру.

- Я не тороплю события. Живу сегодняшним днем и верю, что в этом сезоне мы еще так или иначе сыграем. Я по-прежнему люблю хоккей, мне нравится выходить на площадку, соревноваться. Я все еще хочу играть, если все будет в порядке, - приводит слова Хары пресс-служба НХЛ.

Ранее Хара признал, что перед мир оказался бессилен пандемией коронавируса.

Отметим, что в 68 играх нынешнего сезона, который стал для 43-летнего капитана «Бостона» 22-м в карьере, он набрал 14 (5+9) очков и заработал коэффициент полезности «+26», в то время как «Брюинз», набрав 100 очков занимает первую строчку в турнирной таблице НХЛ.