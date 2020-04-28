Президент КХЛ: Новый сезон планируем начать 2 сентября - Советский спорт
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28 апреля 2020 10:48ХоккейГичунцев Артур

Президент КХЛ: Новый сезон планируем начать 2 сентября

Сезон-2019/20 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, когда организация планирует начать новый сезон.

«Составлением календаря начнем заниматься после того, как будет утвержден состав участников.

Пока планируем начать чемпионат 2 сентября, но, конечно, все зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация», – цитирует функционера «РБК-Спорт».

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