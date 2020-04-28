Артемий Панарин: Если карантин и дальше будет продлеваться, как людям жить? Ранее президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля.

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, проживающий в США, высказался о текущей ситуации в мире, вызванной пандемией коронавируса.

«Конечно, я не экономист и дельные советы вряд ли могу дать. Но мне больше жалко людей. Многие останутся без работы. Кто-то даже не понимает, что потеряет работу. Такие люди поначалу ходили, хихикали и думали, что им просто в компании дали отпуск. А в итоге они будут сокращены.

Если карантин и дальше будет продлеваться, как людям жить? Я вообще не представляю. Лично мне карантин дается легко, потому что у меня есть запас прочности. Могу спокойно не работать, заказывать себе продукты на дом. А что будет с теми, кто безо всякого карантина жили от зарплаты до зарплаты? Как им сидеть дома? Это печально», – цитирует Панарина «Матч ТВ».